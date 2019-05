Roger Federer (ATP 3/N.4), pour son premier tournoi sur terre battue depuis trois ans, s'est incliné devant l'Autrichien Dominic Thiem (ATP 5/N.5) en quarts de finale du Masters 1000 de Madrid, joué sur terre battue et doté de 5.536.160 euros.



Vendredi dans la capitale espagnole, le Suisse a été battu après trois sets, 3-6, 7-6 (11), 6-4, et 2h11 d'un match d'une haute intensité. Thiem défiera Novak Djokovic (ATP 1/N.1) pour une place en finale.

Il a suffi d'un break, remporté sur le premier jeu de service de Thiem, pour que le Bâlois de 37 ans ne prenne pourtant les devants dans cette rencontre. Le deuxième set, d'un niveau très relevé, a trouvé son épilogue à l'issue d'un jeu décisif à suspense. L'Autrichien, lauréat à Barcelone fin avril, a sauvé deux balles de match avant de le remporter sur sa sixième occasion d'un smash croisé rageur.

Le dernier set a vu Thiem émerger grâce à deux breaks, contre un seul pour Federer, un peu moins performant sur son second service. Thiem, battu en finale lors des deux dernières éditions du tournoi madrilène, aura finalement gagné 102 points sur l'ensemble du match, contre 100 pour le Suisse.

En 2017 et 2018, Federer, aujourd'hui âgé de 37 ans, avait volontairement fait l'impasse sur la saison sur ocre afin de se ménager pour celle sur gazon et Wimbledon. Avant de rejoindre Madrid cette semaine, l'homme aux vingt titres en Grand Chelem n'avait plus joué sur terre depuis le 12 mai 2016 et une défaite en huitièmes de finale à Rome face à ... Thiem.

Plus tôt dans la journée, Djokovic a profité du forfait de Marin Cilic (ATP 11) pour se hisser dans le dernier carré. Le Croate, victime d'une intoxication alimentaire, a annncé son forfait vendredi matin.