Après une blessure au talon occasionnée dès le troisième point du match en ayant défendu jusque dans les bâches du court, Gaël Monfils a équilibré les échanges dans le deuxième set, notamment à la faveur d'un "coup droit sauté" spectaculaire. Sur ce point, le Français doit reculer pour jouer une balle placée dans son dos par le joueur hongrois après être monté au filet. Alors qu'il ralentit sa course, on s'attend à le voir tenter un tweener. Il n'en sera finalement rien puisqu'il prendra l'option d'un coup droit frappé tout en se retournant, et en sautant. Le résultat est aussi efficace que spectaculaire.