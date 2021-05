Le N.4 mondial Dominic Thiem, qui a pris du recul avec le circuit pendant un mois et demi, a réussi un retour gagnant en dominant 6-1, 6-3 l'Américain Marcos Giron au deuxième tour du Masters 1000 de Madrid mardi soir. Thiem a bouclé le match en seulement 57 minutes.

Avant le tournoi madrilène, le vainqueur de l'US Open 2020 et double finaliste de Roland-Garros (2018 et 2019) n'était plus apparu en compétition depuis mi-mars.

Une élimination d'entrée à Dubaï avait alors suivi une autre défaite précoce à Doha la semaine précédente, précédée d'un curieux écroulement à l'Open d'Australie, pour un combattant de sa trempe, en huitième de finale face à Grigor Dimitrov.

Thiem a expliqué récemment dans la presse autrichienne avoir eu l'impression de "sombrer dans un trou" dans les mois qui ont suivi son premier sacre en Grand Chelem.

Mardi soir, "Domi" n'a rencontré aucune difficulté à écarter Giron (91e). Il avait empoché le premier set au bout de seulement 22 minutes. Tout juste a-t-il eu besoin de quatre balles de match pour conclure sur le service de l'Américain.

"C'était mon premier match depuis un certain temps. Je suis content de la manière dont je l'ai entamé, il y a bien sûr plein de choses à améliorer, mes coups doivent être plus profonds, je dois mieux bouger, mais c'est un très bon premier match", a-t-il estimé.

Thiem affrontera l'Australien Alex de Minaur (24e) en huitièmes de finale.