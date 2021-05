Sander Gillé et Joran Vliegen se sont qualifiés sans jouer pour les quarts de finale du Masters 1000 de Madrid jeudi. La paire belge a profité du forfait du Kazakh Alexander Bulbik et du Chilien Cristian Garin pour atteindre les quarts.

Bulbik et Garin se sont retirés du double après s'être tous les deux qualifiés pour les quarts de finale en simple plus tôt jeudi. Le Kazakh avait battu le Russe Aslan Karatsev en deux sets 6-4, 6-3 tandis que le Chilien avait créé la surprise en éliminant le Russe Daniil Medvedev, N.3 mondial, en trois sets 6-4, 6(2)-7, 6-1 en 2h29. En quarts de finale, Gillé et Vliegen affronteront le Croate Ivan Dodig et le Slovaque Filip Polasek, têtes de série N.4 à Madrid.