Associé à l'Espagnol, le Serbe s'était qualifié en battant la paire composée de l'Autrichien Oliver Marach et du Pakistanais Aisam-ul-Haq Qureshi, tête de série N.3, en deux sets 6-3, 7-6 (7/4).

"Novak Djokovic et Carlos Gomez-Herrera se sont retirés de la finale du double du tournoi de Majorque (blessure au pied de Gomez-Herrera)", a annoncé l'ATP dans un communiqué.

Le tournoi de Majorque est la seule épreuve que dispute Djokovic en guise de préparation au Grand Chelem anglais.

Le N.1 mondial et son ami de longue date devaient rencontrer en finale soit l'Italien Simone Bolelli et l'Argentin Maximo Gonzalez, soit l'Autrichien Philipp Oswald et le Néo-Zélandais Marcus Daniell.

"Nous ne nous attendions pas à atteindre la finale, mais nous retournons bien, nous servons très bien et nous avons un jeu vraiment solide au filet. Tout s'est formidablement bien passé pour nous deux ces derniers jours", avait commenté le N.1 mondial après sa demi-finale victorieuse.

Djokovic ne joue que de temps en temps en double et n'a remporté qu'un seul titre dans cette spécialité, en 2010 au Queen's, sur herbe déjà, avec l'Israélien Jonathan Erlich.

Récent vainqueur à Roland-Garros, le N.1 mondial vise un sixième titre à Wimbledon, où il a gagné les deux dernières éditions en 2018 et 2019, celle de 2020 ayant été annulée à cause de la pandémie.

Un vingtième sacre en Grand Chelem lui permettrait de rejoindre Rafael Nadal et Roger Federer.