Remonté au 47e rang mondial, le N.1 belge, qui a reçu une invitation pour entrer directement dans le tableau final, s'est imposé en deux sets - 6-4, 6-3 - et 1h29 de jeu contre le Tchèque de 20 ans Jiri Lehecka, 99e mondial et passé par les qualifications. Après un round d'observation de quatre jeux, le résident monégasque a pris la mise en jeu de son adversaire avant de confirmer son break pour s'échapper à 4-2. Goffin a ensuite dû sauver cinq balles de break, dont trois dans le dernier jeu, pour enlever le premier set (6-4).

Le N.1 belge a confirmé ses bonnes dispositions en s'emparant du service de Lehecka dès le premier jeu du second set. Patient et solide, Goffin n'a jamais semblé trembler. Il a validé son ticket pour le 2e tour grâce à troisième et dernier break (6-3), signant une sixième victoire de suite sur le circuit.

Au 2e tour (seizièmes de finale) de ce tournoi joué sur la terre battue du Monte-Carlo Country Club de Roquebrune-Cap-Martin en France et doté de 5.415.410 euros, 'la Goff' sera opposé à Daniel Evans (ATP 27). Le Britannique a éliminé plus tôt dans la journée le lucky loser français Benjamin Bonzi (ATP 63) sur le score de 6-0, 7-6 (4).

David Goffin aura l'occasion de prendre sa revanche sur Daniel "Evo" Evans qui l'avait éliminé en quarts de finale l'an dernier. Le Liégeois de 31 ans défend cette semaine ses 180 points remportés l'an dernier. Sa victoire au Maroc lui a rapporté 250 points. Jamais Goffin ne s'est imposé contre Evans, qui mène 3-0 aux confrontations directes. Leur dernier duel date du début de saison, au premier tour de l'Open d'Australie, où le Belge s'était incliné en trois petits sets.