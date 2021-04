Il est devenu 6-4, 3-6 et 6-0 après deux heures et douze minutes de tennis. C'était le neuvième match entre Goffin, 30 ans, et Cilic, 32 ans, ancien vainqueur de l'US Open (2014). Le score est désormais de 5-4 pour Goffin. Le meilleur joueur de tennis belge se qualifie au deuxième tour. On ne sait pas encore qui ce sera. David Goffin est la onzième tête de série à Monte Carlo. Il est sur la table pour la huitième fois. Une demi-finale en 2017 est son meilleur résultat.