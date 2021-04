Le duo belge s'est incliné face à la paire britannique formée par Daniel Evans (ATP 82 en double) et Neal Skupski (ATP 20 en double) 7-6 (7/5), 3-6, 10/8, mardi, au 1er tour. Menés 9/2 dans le super tie-break, Gillé et Vliegen ont sauvé sept balles de match avant de céder face aux Britanniques. La rencontre a duré 1 heure et 34 minutes.

Evans et Skupski affronteront en 8e de finale le Croate Ivan Dodig (ATP 9 en double) et le Slovaque Filip Polasek (ATP 8 en double), têtes de série N.3.

Gillé, 30 ans, et Vliegen, 27 ans, concèdent une deuxième défaite en autant de rencontres sur terre battue cette saison après une élimination au premier tour à Marbella début avril. Fin février, le duo belge s'était adjugé le tournoi de Singapour, s'offrant un cinquième sacre sur le circuit ATP.