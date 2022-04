Alexander Zverev, troisième joueur mondial et tête de série N.2, s'est joué de l'Argentin Federico Delbonis (ATP 34) au deuxième tour du tournoi de tennis Masters 1.000 de Monte-Carlo, épreuve sur terre battue dotée de 5.415.410 euros.

Exempté de premier tour, Zverev entrait en compétition sur l'ocre du Monte-Carlo Country Club. Expéditif dans le premier set, gagné 6-1 en 24 minutes, Zverev éprouvait plus de difficultés dans le second, durant lequel il concédait deux fois son service et gaspillait deux balles de match avant de conclure.

En huitièmes de finale, Zverev affrontera l'Espagnol Pablo Carreno Busta (ATP 19) qui a vu son adversaire Alexander Bublik (ATP 36) abandonner dans le troisième set. Carreno Busta menait alors 4-6, 7-6 (7/3), 4-3.

Autre tête de série à entrer en lice, Andrey Rublev (ATP 8/N.5) a pris la mesure de l'Australien Alex De Minaur (ATP 25) 2-6, 6-1, 6-4. Le Russe, sous bannière neutre, défiera l'Italien Jannik Sinner (ATP 12/N.9), vainqueur 7-5, 6-3 du Finlandais Emil Ruusuvuori (ATP 81), issu des qualifications.

La journée a aussi vu l'élimination de Félix Auger-Aliassime, 9e mondial et tête de série N.6, battu 6-2, 7-6 (7/2) par l'Italien Lorenzo Musetti (ATP 83). Le Canadien s'incline dès son entrée en lice pour le troisième Masters 1.000 de suite, après Indian Wells et Miami.

Musetti affrontera l'Argentin Diego Schwartzman (ATP 16/N.12), victorieux 6-0, 7-6 (7/4) face au Hongrois Marton Fucsovics (ATP 57).