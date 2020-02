Pas content de lui du tout après son entrée en lice, David Goffin a su corriger une partie de ses soucis dès vendredi afin de dominer Pierre-Hugues Herbert (6-4, 7-6 (7-5)). Accompagné cette semaine par son frère Simon en remplacement ponctuel de Thomas Johansson, qui prend un peu de repos, le Liégeois a livré une meilleure copie face à Herbert que contre Bublik jeudi. Face au Français, qu’il a désormais dominé cinq fois en autant de duels, le 10e joueur mondial n’a pas forcément sorti le grand jeu mais il a clairement réussi à mettre plus d’intensité et à mieux trouver son rythme en fond de court. Il a également fait preuve de bien plus d’agressivité.

(...)