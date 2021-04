Sander Gillé (ATP 35 en double) et Joran Vliegen (ATP 32) ont du sauver une balle de match dans le jeu décisif, mais ont battu finalement en demi-finales les Allemands Dustin Brown et Peter Gojowczyk 6-3, 6-7 (2/7) et 13/11 au super jeu décisif. La partie a duré 1 heure et 28 minutes.

Mercredi, la paire belge de Coupe Davis, 3e tête de série, avait bénéficié du forfait des Argentins Federico Coria et Guido Pella.

Sander Gillé et Joran Vliegen joueront en finale contre la première paire tête de série composée du Néerlandais Wesley Koolhof et l'Allemand Kevin Krawietz. Ce duo a bénéficié du forfait des Allemands Yannick Hanfmann et Dominik Koepfer en demi-finales.

Sander Gillé et Joran Vliegen vont tenter d'ajouter un sixième titre ATP, en tant qu'associés, à leur palmarès et le second cette année après leur succès à Singapour en février.

Gillé, 30 ans, et Vliegen, 27 ans, s'étaient déjà imposés à Bastad, Gstaad et Zhuhai en 2019 et à Noursoultan l'an passé. Ils ont également été battus à Kitzbühel en 2019, leur seule finale perdue. La paire belge compte aussi 13 succès sur le circuit Challenger.