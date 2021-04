Sixième mondial, le joueur de 24 ans, vainqueur à Munich en 2017 et 2018, est tombé de haut face à son adversaire de 27 ans, issu des qualifications et qui a pour seul titre de gloire d'être parvenu au 2e tour de l'Open d'Australie en 2019, à l'issue duquel il avait atteint le meilleur classement de sa carrière, au 80e rang mondial.

"C'est un match que je n'aurais jamais dû perdre. Je suis triste et déçu", a réagi Zverev après sa défaite.

Il y aura néanmoins un joueur allemand en demi-finales du tournoi bavarois puisque Jan-Lennard Struff a éliminé plus tôt le Serbe Filip Krajinovic en trois manches, 6-4, 4-6, 7-6 (7/3). C'est la première fois depuis 2014 que Struff atteint ce stade de la compétition à Munich, lui qui tentera pour la 8e fois de décrocher son billet pour une finale d'un tournoi ATP.

Les autres quarts de finale programmés ce vendredi entre John Millman et Casper Ruud d'une part, et Nikolos Bassilaschwili's et le lucky loser Norbert Gombos d'autre part, ont été interrompus par la pluie et reprendront samedi.