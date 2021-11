La paire belge s'est imposée en deux sets - 6-3, 7-6 (6) - et 1h27 de jeu contre les Croates Nikola Mektic (ATP 1) et Mate Pavic (ATP 2), têtes de série N.1 du dernier Masters 1000 de la saison et exemptés de premier tour.

C'est une victoire de premier plan contre des Croates qui ont dominé le circuit cette saison. En effet, Mektic et Pavic ont remporté pas moins de neuf tournois, dont Wimbledon et les Jeux Olympiques.

En quarts de finale, Gillé, 30 ans, et Vliegen, 28 ans, défieront l'Australien John Peers (ATP 14) et le Slovaque Filip Polasek (ATP 9), tombeurs des Serbes Novak Djokovic et Filip Krajinovic au 2e tour.

Gaël Monfils forfait, Novak Djokovic en quarts sans jouer

Gaël Monfils, 22e mondial, a dû déclarer forfait à quelques heures de son huitième de finale du Masters 1000 de Paris (dur/2.600.000 euros) contre le N.1 mondial serbe Novak Djokovic.

Longtemps habitués aux tournois Challenger, les Limbourgeois sont désormais des routiniers du circuit ATP et y comptent cinq titres acquis ensemble : Bastad, Gstaad et Zhuhai en 2019, Nur-Sultan en 2020 et Singapour cette saison.Le Français de 35 ans souffre d'une lésion musculaire à l'adducteur apparue lors de sa victoire en trois sets contre son compatriote Adrian Mannarino mercredi. Il n'y aura donc pas de 18e duel sur le circuit entre 'Nole' et 'la Monf'. Le droitier de Belgrade n'a encore jamais été battu par le Français. Au premier tour, Monfils avait déjà joué trois sets contre le qualifié serbe Miomir Kecmanovic.

Le N.1 mondial, de retour à la compétition après avoir perdu la finale de l'US Open à une marche de réaliser le Grand Chelem calendaire, s'était imposé en trois sets mardi contre le Hongrois Marton Fucsovics. En quarts, il défiera le vainqueur du duel entre le Britannique Cameron Norrie (ATP 13), récent vainqueur d'Indian Wells, et l'Américain Taylor Fritz (ATP 26).