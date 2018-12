Pour son premier match de l’année 2018, le Liégeois bat l’Espagnol Carballes Baena

Quel retour ! Pour son premier match officiel depuis plus d’un an (finale de la Coupe Davis 2017 à Lille face à la France), Steve Darcis a battu l’Espagnol Roberto Carballes Baena (ATP 73) au premier tour du tournoi ATP 250 de Pule, en Inde. Le Liégeois s’est imposé en deux manches (6-3, 6-4) au terme d’un duel de plus d’une heure et demie.

De son propre aveu, Darcis, 34 ans et qui bénéficiait d’un classement protégé, partait un peu dans l’inconnu à l’occasion de cet improbable come-back. Certes, les entraînements s’étaient bien déroulés. Son coude ne le faisait plus souffrir. Mais il manquait à la fois de compétition et de confiance.

Guidé par son enthousiasme et sa rage de vaincre, le Liégeois a, sur le court, vite balayé les doutes, usant de ses qualités habituelles : jeu offensif et ambitieux, courage, jusqu’au-boutisme. Après avoir remporté le premier set en sauvant cinq balles de break (sur cinq), il a connu un petit – et logique - passage à vide dans le second. A 4-2 pour l’Espagnol, on le pensait dans ses petits souliers. Mais fidèle à sa légende, il a retrouvé toute sa puissance pour s’adjuger quatre jeux d’affilée et sceller sa qualification pour le deuxième tour où il affrontera le vainqueur du match entre l’Américain Michaël Mmoh et l’Indien Prajnesh Gunneswaran.

Il est des victoires qui font du bien dans la carrière d’un joueur de tennis. Celle de Steve Darcis à Pune fait assurément partie de celles-là.Elle symbolise pleinement le tempérament de guerrier du champion liégeois.