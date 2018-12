Ruben Bemelmans a débuté sa saison 2019 par une défaite.

Le gaucher limbourgeois, 119e mondial, s'est incliné au premier tour des qualifications du tournoi de Pune, joué sur dur et doté de 527.880 dollars, samedi en Inde. Bemelmans a toutefois remporté le premier set contre l'Autrichien Sebastian Ofner, 22 ans et 184e mondial. A cinq jeux partout, le Belge a fait le break au bon moment pour s'emparer de la première manche sur son service (5-7). Plus performant au retour que Bemelmans, Ofner est ensuite revenu dans la partie grâce à deux breaks dans le deuxième set (6-3). Dans la manche décisive, le Belge de 30 ans a une nouvelle fois été pris en défaut sur sa mise en jeu, la concédant à quatre reprises. Après 1h41 de match, 'Bemel' s'est finalement incliné 5-7, 6-3, 6-1.

La saison dernière, la victoire à Pune était revenue au Français Gilles Simon. A noter que le tournoi devait accueillir Marin Cilic mais le Croate, récent vainqueur de la Coupe Davis, a dû déclarer forfait à cause d'une douleur au genou.