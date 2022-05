Le N.1 belge, qui restait sur une probante victoire contre le Polonais Hubert Hurkacz (ATP 12), s'est incliné 6-0, 7-6 (1) après 1h44 de jeu dans ce tournoi sur terre battue doté de 5.415.410 euros. Ce premier duel entre le Liégeois de 31 ans et le Californien, de 10 ans son cadet, a eu deux visages. Si les six premiers jeux ont été disputés, Brooksby les a tous remportés pour passer en tête (6-0). De son côté, Goffin a fait deux fois appel au kiné. Une première fois à 5-0, une deuxième à l'issue du set.

Revigoré, 'la Goff' a affiché un tout autre visage dans le 2e set. Réalisant trois breaks, il a servi à deux reprises pour le gain de la manche, à 5-4 puis à 6-5, mais Brooksby a chaque fois su trouver les ressources nécessaires pour recoller et ainsi emmener le match au jeu décisif. Plus performant sur son service et profitant de plusieurs erreurs du natif de Rocourt, il l'a facilement emporté (7/1) pour valider son ticket pour les huitièmes, où il défiera le Norvégien Casper Ruud.

Avec seulement 53% de première balle, 44% des points gagnés derrière celle-ci ainsi que 5 doubles fautes, le Belge s'est montré trop friable sur sa mise en jeu.

Goffin s'est directement retrouvé dans le tableau final du tournoi romain. La semaine dernière, il avait dû passer par les qualifications du Masters 1000 de Madrid, où il a été battu en 8e de finale par Rafael Nadal malgré quatre balles de match en sa faveur.