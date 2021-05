Rafael Nadal, N.3 mondial et tête de série N.2, s'est qualifié pour les quarts de finale du tournoi ATP Masters 1000 de Rome, joué sur terre battue et doté de 2.082.960 euros.

L'Espagnol s'est imposé en deux sets 6-3, 6-4 en 2h00 de jeu contre l'Allemand Alexander Zverev, N.6 mondial et tête de série N.6. Après ses 3h20 de match contre Denis Shapovalov jeudi en 8es, Nadal entamait la rencontre sur les chapeaux de roues et remportait les quatre premiers jeux. Zverev recollait ensuite à 4-2 mais 'Rafa' s'assurait le gain de la première manche dans la foulée: 6-3

La deuxième manche était plus disputée et Nadal réalisait le break pour mener 4-2 et ensuite filer vers la victoire 6-3, 6-4.

En demi-finale, le Majorquin, en quête d'un 10e titre à Rome, affrontera Reilly Opelka. L'Américain, 47e mondial, s'est défait de l'Argentin Federico Delbonis, 64e mondial et tombeur de David Goffin au 2e tour, en deux sets 7-5, 7-6(2) en 1h41.