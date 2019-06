Interrompues par la pluie samedi, la suite et la fin des demi-finales du tournoi de tennis de Rosmalen a duré à peine plus de cinq minutes pour voir l'Australien Jordan Thompson et le Français Adrian Mannarino passer en finale de ce rendez-vous sur gazon doté de 635.750 euros dimanche.

Le Français Adrian Mannarino, 44e mondial, tombeur de David Goffin en quarts de finale, a ponctué son jeu décisif dans le troisième set à 7 points à 4 face au Croate Borna Coric (N.2), 14e joueur du monde, alors qu'il menait déjà 3 points à 2 lors de l'interruption.

Mannarino, 30 ans, jouera en finale contre l'Australien Jordan Thompson, 62e mondial, 25 ans, vainqueur 7-5 et 6-3 du tenant du titre, le Français Richard Gasquet (N.8/ATP 42). Un seul jeu aura été disputé, il a permis à Thompson de se qualifier pour la première finale ATP de sa carrière.

Adrian Mannarino va disputer dimanche dans l'après-midi la 7e finale ATP de sa carrière, mais il n'en a encore gagné aucune. Le Français avait battu David Goffin en quarts de finale 4-6, 7-5 et 6-3.