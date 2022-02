La paire belge s'est imposée 6-4, 6-7 (7/2), 10/8 en 1h41 face aux Néerlandais Jesper de Jong et Sem Verbeek, issus des qualifications.

En quarts de finale, Gillé et Vliegen affronteront les Croates Nikola Mektic et Mate Pavic, les deux premiers mondiaux en double et têtes de série N.1, ou les Néerlandais Robin Haase et Matwe Middelkoop, invités par l'organisation.

Lundi, David Goffin (ATP 47) avait été éliminé au premier tour en simple après sa défaite 6-0, 6-3 contre l'Australien Alex De Minaur, 34e mondial.