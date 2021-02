La paire N.1 belge en double messieurs composée de Sander Gillé (ATP 41 en double) et Joran Vliegen (ATP 37) a assuré sa place dans le dernier carré du tournoi de tennis ATP 250 de Singapour, jeudi.

Le duo, qui est aussi classé tête de série N.1 dans ce tournoi joué sur surface dure et doté de 300.000 dollars, a émergé après deux sets serrés 6-4 et 7-6 (7/3) face aux Indiens Purav Raja (ATP 132) et Ramkumar Ramanathan (ATP 115). Le match a duré 1h26.

En demi-finales, Gillé/Vliegen seront opposés aux Britanniques Luke Bambridge (ATP 58) et Dominic Inglot (ATP 54), 3e tête de série. Ils ont éliminé 7-6 (7/4), 7-6 (7/1) le duo formé de l'Américain Jamie Cerrtani et du Canadien Adil Shamasdin.

Gillé et Vliegen comptent à ce jour quatre titres sur le circuit ATP : à Zhuhai, Gstaad et Bastad en 2019 et à Nur-Sultan en 2020. Ils ont remporté toutes les finales qu'ils ont jouées.