Sander Gillé et Joran Vliegen se sont qualifiés pour le deuxième tour du double du tournoi ATP de Singapour (dur/300.000 dollars) mardi. La paire belge, tête de série N.1, s'est imposée en deux sets 7-6(3), 6-3 en 1h13 face aux Américains Evan King et Hunter Reese.

Au deuxième tour, Gillé et Vliegen seront opposés aux vainqueurs de la rencontre entre la paire indienne Purav Raja et Ramkumar Ramanathan et le Sud-Coréen Soonwoo Kwon et le Japonais Yasutaka Uchiyama.

Sander Gillé et Joran Vliegen sont les seuls Belges engagés à Singapour.