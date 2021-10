Après le tournoi d'Anvers, les projecteurs sont désormais braqués sur l'Autriche et son ATP 500 de Vienne.

Récent finaliste de l'European Open, Diego Schwartzman affrontait Gaël Monfils pour une place en quart de finale.

Après avoir remporté la première manche au tie-break, le natif de Buenos Aires servait à 3-5 pour rester en vie dans le deuxième set. Le moment choisi par les deux joueurs pour faire vibrer les supporters grâce à un point tout simplement magnifique.

Auteur d'un puissant revers long de ligne, el Peque monte à la volée avant de déposer une volée amortie croisée. Faisant honneur à sa réputation du joueur le plus rapide du circuit, la Monf' traverse tout le terrain pour remettre la balle dans le court. S'ensuit alors un échange de volées entre les deux hommes, où le Français finit par en perdre sa raquette et terminer le point d'une volée... de la main ! Connus pour leur bonne humeur, Schwartzman et Monfils concluent l'échange par un petite tape amicale au filet, sous les applaudissements des nombreux Autrichiens présents en tribune.

L'Argentin de 29 ans s'impose finalement 7/6 4/6 6/2 et affrontera Francis Tiafoe, tombeur de Stefanos Tsitsipas, pour une place dans le dernier carré.