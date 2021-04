Depuis un peu plus d’un an, la crise du Covid-19 a fait sortir les meilleurs joueurs mondiaux de leur bulle dorée. Ces derniers, pour pouvoir pratiquer leur métier, ont dû s’adapter à une nouvelle réalité qui ne doit pas être, il est vrai, toujours très agréable entre tests PCR, mises en quarantaine, absence des proches sur les tournois et vie sous bulle entre leur hôtel et les stades. Dans la colonne des aspects négatifs, on notera aussi les rencontres disputées devant des tribunes vides mais surtout des gains qui ont été diminués. Voilà une situation qui a amené de la morosité et qui est mal vécue par certains joueurs.

Mais sur le circuit masculin, depuis l’été 2020, un autre sujet de tension alimente régulièrement les discussions dans les travées des stades, les réseaux sociaux et les médias : le conflit entre l’ATP et la PTPA (Professional Tennis Players Association), un groupe de défense des intérêts des joueurs. Une sorte de syndicat, même si ce terme n’est pas validé par les créateurs de cette association : le numéro un mondial Novak Djokovic et le Canadien Vasek Pospisil qui, la semaine dernière, a insulté en plein match au Masters 1000 de Miami le patron de l’ATP, Andrea Gaudenzi, avant de s’excuser sur ses plates-formes digitales.

