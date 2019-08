Sander Gille et Joran Vliegen se sont qualifiés pour les demi-finales du double au tournoi de tennis de Winston-Salem, épreuve sur surface dure dotée de 717.955 dollars, mercredi en Caroline du Nord, Etats-Unis.

La paire belge s'est imposée 2-6, 7-6 (7/4) et 10/7 dans le super tie break au 2e tour face au Britannique Luke Bambridge et au Japonais Ben McLachlan, après 1 heur et 24 minutes de jeu.

En demi-finales, Sander Gille et Joran Vliegen affronteront les Américains Nicholas Monroe et Tennys Sandgren, qui ont battu leur compatriote Rajeev Ram et le Britannique Joe Salisbury, têtes de série N.2, 6-3, 6-3.

Le tournoi ATP 250 de Winston-Salem est le premier de la tournée américaine de Sander Gille et Joran Vliegen. Avant de passer à la surface dure, le duo noir-jaune-rouge avait remporté ses deux premiers titres ATP, sur terre battue, en juillet à Bastad et à Gstaad et avait atteint la finale du tournoi de Kitsbuhel (terre battue) début août.