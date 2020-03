Après Garbine Muguruza, 16e mondiale, lors de son tournoi de reprise à Dubaï après sept ans d’absence, c’est la Britannique Johanna Konta, 15e au ranking WTA et tête de série numéro 2 du tournoi de Monterrey, qui se dressera sur la route de Kim Clijsters.

Sur papier, le tirage au sort n’a pas été très clément pour la Limbourgeoise qui aurait pu hériter d’adversaires bien moins huppées au Mexique. Mais sur ce qu’elle a montré lors de son match de reprise, perdu 6-2, 7-6, l’ancienne numéro 1 mondiale peut très bien écarter la demi-finaliste de l’Open d’Australie en 2016, de Wimbledon en 2017 et de Roland-Garros en 2019. D’autant plus que Johanna Konta traverse une des périodes les plus compliquées de sa carrière. C’est bien simple, l’ancienne numéro 4 mondiale n’a plus remporté un match depuis… six mois sur le circuit WTA. C’était le premier septembre 2019 lors d’un huitième de finale de l’US Open contre Karolina Pliskova.

(...)