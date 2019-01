ANDERSON SANS LE COUDE

Sensation sur la Margaret Court Arena : Kevin Anderson, l’un des grands favoris pour le titre a été éliminé d’entrée ce mercredi par l’Américain Frances Tiafoe (4-6, 6-4, 6-4, 7-5). Titré à Pune avant de venir à Melbourne, le Sud-Africain quitte le premier tournoi du Grand Chelem de la saison avec une désillusion et aussi de l’inquiétude. En effet, sans rien retiré à la prestation de Tiafoe, qui a livré une performance très solide dans l’agression et confirmé ses progrès, il a été évident qu’Anderson n’était pas à son niveau habituel. Les venues régulières du docteur et du kiné pour s’occuper de son coude droit ont confirmé le problème du jour. Après une très grosse saison 2018, il va devoir faire attention à ne pas être rattrapé par l’accumulation des matches. Casser dès janvier n’est jamais un bon signe.

BERTENS PREND LA PORTE

La Néerlandaise, tête de série n°9, a été éliminée dès le deuxième tour par la Russe Anastasia Pavlyuchenkova (3-6, 6-3, 6-3). Battue au deuxième tour à Brisbane, elle s’était rassurée à Sydney en atteignant les demi-finales, mais ce mercredi elle a fini totalement dominée par la talentueuse protégée de Simon Goffin. Bertens avait remporté leurs trois premiers duels, mais Nastia vient de décrocher sa deuxième victoire d’affilée (Wuhan, Melbourne) face à l’une des révélations de la saison passée. Une énième preuve du potentiel toujours aussi brillantissime de la Russe. Cette dernière affrontera désormais Aliaksandra Sasnovich.

LA FUSEE ANISIMOVA

A 17 ans, l’Américaine va disputer le troisième tour d’un tournoi du Grand Chelem pour la première fois. Mercredi, elle a atomisé l’Ukrainienne Lesia Tsurenko (6-0, 6-2), pourtant 24e mondiale et récente finaliste à Brisbane, à coup de missiles de coup droit et de revers dans tous les coins du court, soutenus par une qualité de service rare chez une si jeune joueuse. Anisimova est actuellement 87e joueuse mondiale et ce alors qu’elle n’avait pas pu jouer entre mars et juillet la saison passée suite à un pied fracturé à Miami dans la foulée de son huitième de finale d’Indian Wells. En 2019, si elle fait une saison complète, attention ça risque d’être monumental.