La numéro 2 belge a battu en trois sets 4-6, 6-3, 6-4 en 1h53 la Française Clara Burel (WTA 237), issue des qualifications.



Dans le premier set, Van Uytvanck perdait son service à 3-3 et Burel validait sa balle de break dans la foulée pour mener 5-3 puis remporter la première manche 6-4. Dans le deuxième set, la native de Vilvorde perdait son service d'entrée mais réalisait le contre-break dans la foulée avant de confirmer puis transformer une nouvelle balle de break pour mener 3-1. Un avantage de courte durée pour Van Uytvanck qui voyait Burel réaliser le break puis égaliser à 3-3. Les deux joueuses se faisaient des politesses et la numéro 2 belge réalisait un nouveau break pour mener 5-3. Derrière, elle ne tremblait pas pour remporter son service et le set: 6-3. Le scénario de la dernière manche était similaire à la deuxième et les deux joueuses enchaînaient les balles de break. À 4-4, Van Uytvanck transformait sa septième balle de break de la rencontre pour mener 5-4. Dans la foulée, la Brabançonne écartait deux balles de break et remportait son service pour s'imposer 4-6, 6-3, 6-4.

Il s'agissait du premier affrontement entre les deux joueuses. Au deuxième tour, Van Uytvanck sera opposée à la Kazakhe Yulia Putintseva (WTA 28) qui a pris le dessus sur l'Américaine Sloane Stephens (WTA 41). Van Uytvanck participe pour la septième fois de sa carrière à l'Open d'Australie où elle n'avait jamais réussi à passer le premier tour.