Le Flandrien a été le malchanceux du jour à Melbourne et ne verra pas le grand tableau.

Il y a cru, tout le monde y a cru pour lui, mais Kimmer Coppejans n’a pas réussi à faire sauter le dernier verrou. Battu par l’Américain Chris Eubanks (6-4, 7-6), l’Ostendais ne verra pas le tableau principal du premier tournoi du Grand Chelem de la saison. La malchance l’a poursuivi jusqu’au bout : dans le jeu décisif avec des lignes qui choisissent le camp adverse puis après la défaite avec la fin des espoirs d’être repêché. Il était logiquement très affecté par cette bien mauvaise journée.

"Je n’étais pas spécialement nerveux, je prenais ça comme un match comme un autre. J’ai eu plein d’occasions dans le premier set, huit balles de break mais je n’en prends qu’une, alors que lui en a deux et en prend deux. Dans le deuxième set, il commençait à mieux servir et ça devenait plus difficile pour moi de créer les occasions. Il fait un bon tie-break, quelques balles touchent les lignes pour lui et pas pour moi : c’est le tennis mais c’est très frustrant et très décevant."

D’autant plus que ça commence à faire beaucoup d’occasions envolées à digérer : "Je passe à côté, comme l’année passée. À l’US Open aussi j’ai perdu au dernier tour des qualifications, c’est dommage. Je voudrais être dans le tableau ici… Mon niveau est très bon, je ne gagne juste pas les matches qui donnent beaucoup plus de points."

Le vent devrait tout de même bien finir par tourner.