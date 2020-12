Ce sont nos confrères de Marca qui l'annoncent: l'Open d'Australie 2021 devrait se tenir du 8 au 21 février, un mois après le début des qualifications (le 8 janvier) qui se dérouleront vraisemblablement à Dubaï.



Ces pistes étaient étudiées depuis plusieurs jours et voilà qu'elles semblent se concrétiser, selon le quotidien espagnol. L'idée étant d'éviter une arrivée massive de joueurs (accompagnés de leur staff) sur le sol australien, afin de mieux contrôler les éventuels cas de coronavirus et les risques pour la population locale. Une quatorzaine devrait être imposée à tous les joueurs et joueuses des tableaux finaux de cet Australian Open. Dont certains auront sans douté débuté leur saison au tournoi ATP de Delray Beach (Floride) dès le 4 janvier.