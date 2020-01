Elise Mertens est en train de devenir une habituée. Une habituée des deuxièmes semaines du Grand Chelem et une habituée de l’Open d’Australie. On le voit depuis son arrivée à Melbourne : elle ne doute pas, elle ne stresse pas non plus, elle profite. L’actuelle 17e joueuse mondiale aurait pu se promener une nouvelle fois depuis le début de la quinzaine dans son tableau si elle avait laissé le pied sur l’accélérateur à 6-1, 1-0 et quatre balles de 2-0 face à la revenante Cici Bellis. Elle ne l’a pas fait, mais ne l’a pas payé cher et ça nous a en fait permis de voir la maîtrise de ses nerfs que la Limbourgeoise a pour le moment.



