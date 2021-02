Leurs adversaires, la paire Ashleigh Barty, N.1 mondiale en simple, et l'Américaine Jennifer Brady, ont déclaré forfait sans que l'on connaisse pour l'instant officiellement la raison. Au troisième tour, Mertens et Sabalenka affronteront les gagnantes de la rencontre qui mettra aux prises l'Allemande Laura Siegemund et la Russe Vera Zvonareva, têtes de série N.16, et la paire ukrainienne Kateryna Bondarenko et Nadia Kichenok.

Dernière Belge en course en simple à Melbourne, Mertens (WTA 16) disputera samedi son match du troisième tour (seizièmes de finale) face à la Suissesse Belinda Bencic, N.12 mondiale et tête de série N.11.