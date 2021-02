Novak Djokovic et Nick Kyrgios ne partiront jamais en vacances ensemble. Un nouvel épisode dans leur relation tendue a été ajouté ce dimanche par l’Australien. Avant son match de double du jour disputé avec son compatriote Thanasi Kokkinakis, Nick Kyrgios s’est amusé à moquer le numéro 1 mondial lors de son entrée sur la Margaret Court Arena. L’Australien a salué le public, même s’il n’y en avait pas vu le confinement à Melbourne et le huis clos imposé au Grand Chelem, comme le fait habituellement Djokovic lors de ses succès pour “ressentir l’amour”. Après la défaite 6-4, 6-4 contre la paire Koolhof-Kubot, Nick Kyrgios a expliqué son geste : "J’essaie juste de répandre la bonne parole de la célébration. Tout le monde aime cette célébration. Elle est très appréciée. Avec Novak, nous nous amusons. Il ne m’aime pas et nous nous respectons tous les deux, mais je ne l’aime pas du tout, donc c’est amusant.”

Pour rappel, les deux joueurs s’étaient déjà allumés concernant l’Adria Tour où l’Australien avait reproché au Serbe l’organisation de son tournoi en pleine pandémie de coronavirus. Les tensions et petites piques avaient revu le jour la semaine dernière sur les conditions de traitement entre les meilleurs joueurs et les autres en prélude à l’Australian Open.