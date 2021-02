Finaliste en 2020, Dominique Thiem battu en huitièmes de finale par Grigor Dimitrov

Nouvelle surprise dimanche dans le tableau du simple messieurs de l'Open d'Australie de tennis. Dominic Thiem, 3e joueur mondial et finaliste de la précédente édition a été battu en huitièmes de finale et sans appel 6-4, 6-4, 6-0 par le Bulgare Grigor Dimitrov (ATP 21/N.18) en à peine 2 heures et 1 minute.

Le lauréat du dernier US Open, s'était incliné en 2020 en finale à Melbourne en cinq sets face à Novak Djokovic. Thiem avait auparavant battu notamment Rafael Nadal en quarts de finale.

Grigor Dimitrov, 29 ans, jouera son 4e quarts de finale à l'Open d'Australie après 2014, 2017 et 2018. En 2017, il a même atteint les demi-finales (après avoir gagné en quart de finale contre David Goffin) où il a résisté cinq manches avant de s'incliner face à Nadal.

Le vainqueur du Masters 2017 (face à Goffin en finale) jouera sa place en demi-finale contre l'autre surprise de la journée : Aslan Karatsev (ATP 114). Le Russe, issu des qualifications, a battu le Canadien Félix Auger-Aliassime (ATP 19) en cinq sets, après avoir été mené deux sets à rien. Karatsev est entré à 27 ans dans son premier tableau final d'un tournoi du Grand Chelem. L'incroyable aventure continue pour Aslan Karatsev

Le Russe, issu des qualifications et qui dispute son premier Grand Chelem, s'est invité en quarts de finale de l'Open d'Australie de tennis après avoir été mené deux sets à zéro par le jeune Canadien Félix Auger-Aliassime (ATP 19), dimanche à Melbourne.

Classé 114e mondial, Karatsev s'est imposé 3-6, 1-6, 6-3, 6-3, 6-4 après 3h25 de jeu. Il défiera le N.3 mondial l'Autrichien Dominic Thiem ou le Bulgare Grigor Dimitrov (ATP 18) pour une place dans le dernier carré.

A 27 ans, Karatsev devient ainsi le premier joueur à atteindre les quarts de finale dès son premier tournoi majeur depuis l'Allemand Alex Radulescu il y a vingt-cinq ans (Wimbledon 1996). Et le premier qualifié à rallier ce stade de la compétition en Grand Chelem depuis l'Australien Bernard Tomic il y a dix ans (Wimbledon 2011). A l'Open d'Australie, il est le troisième de l'ère Open, après l'Australien Bob Giltinan (1977) et le Croate Goran Ivanisevic (1989).

L'histoire est d'autant plus belle pour le Russe qu'on ne donnait pas cher de sa peau quand il s'est retrouvé mené deux manches à zéro après à peine plus d'une heure de jeu.

Ni lui, ni Auger-Aliassime n'avaient encore joué de match en cinq sets dans leur carrière.

Pour "FAA" en revanche, présenté à 20 ans comme une des promesses du circuit, c'est une occasion en or d'atteindre son premier quart de finale en Grand Chelem qui s'envole.

Le Montréalais n'avait pas laissé échapper le moindre set au cours de ses trois premiers matches de la quinzaine australienne.

Tout comme Karatsev lors de ses trois premiers tours dans le tableau final (il a perdu un set au premier des trois tours de qualification). En seizièmes de finale, le natif de Valdikavkaz s'était payé le 9e joueur mondial l'Argentin Diego Schwartzman (6-3, 6-3, 6-3).

Serena Williams tient le choc contre Sabalenka

Serena Williams a tenu le choc contre la Bélarusse Aryna Sabalenka (7e) pour se qualifier pour les quarts de finale de l'Open d'Australie en trois sets 6-4, 2-6, 6-4, dimanche à Melbourne.

A 39 ans, la cadette des sœurs Williams court toujours après le record absolu de 24 trophées majeurs établi par l'Australienne Margaret Court dans les années 1960-1970.

Depuis son retour post-grossesse au printemps 2018, elle s'en est rapprochée à quatre reprises à une victoire en atteignant les finales de l'US Open et de Wimbledon en 2018 et en 2019. Mais à chaque fois, elle a trébuché sur la dernière marche.

Sortie victorieuse de son duel de grosses frappeuses avec Sabalenka en deux heures environ, la voilà désormais à trois victoires d'y parvenir.

Serena affrontera la N.2 mondiale Simona Halep ou la Polonaise Iga Swiatek (17e) pour une place dans le dernier carré.

Il s'agira du 54e quart de finale en Grand Chelem de sa prestigieuse carrière.

C'est à Melbourne que l'ex-N.1 mondiale aujourd'hui 11e s'est offert son 23e sacre majeur en 2017, en dépossédant au passage l'Allemande Steffi Graf du record de titres en Grand Chelem dans l'ère Open (23 contre 22).

Osaka en quarts en écartant deux balles de match contre Muguruza

La N.3 mondiale Naomi Osaka a sauvé deux balles de match avant de se qualifier pour les quarts de finale de l'Open d'Australie aux dépens de l'Espagnole Garbiñe Muguruza (14e), battue en trois sets 4-6, 6-4, 7-5, dimanche à Melbourne.

Pour une place dans le dernier carré, Osaka affrontera la Taïwanaise Hsieh Su-Wei (71e), qui s'invite pour la première fois à ce stade de la compétition en Grand Chelem, à 35 ans.

Dans la Rod Laver Arena à huis clos, nouveau confinement de Melbourne oblige, à 5 jeux à 3 en faveur de Muguruza, 15-40 sur son service, Osaka n'était plus qu'à un point de l'élimination.

Elle a alors frappé un ace, écarté la seconde balle de match à l'échange et remporté les trois points suivants pour revenir à 5-4.

Muguruza, finaliste sortante à Melbourne, a servi ensuite pour le gain de la rencontre, mais elle ne s'est plus rapprochée au mieux qu'à deux points du match. Sa chance était passée.

Osaka a recollé à 5 jeux partout à sa troisième occasion, sur un coup droit gagnant au bout d'un long échange. Puis la Japonaise a pris l'avantage 6-5, et enfin s'est emparée une dernière fois de l'engagement adverse - jeu blanc - pour s'imposer en un peu moins de deux heures.

Jusque-là, à chaque fois qu'Osaka a dépassé les huitièmes de finale en Grand Chelem, elle a remporté le trophée. C'est arrivé trois fois: à l'US Open en 2018 et 2020, et à l'Open d'Australie en 2019. Confirmera-t-elle la règle?

Joachim Gérard s'impose face à Stéphane Houdet et passe en demi-finale

Joachim Gérard, 4e mondial, est venu à bout du Français Stéphane Houdet (50 ans/6e mondial) - 6-3 et 7-6 - en 1 heure et 35 minutes de jeu. Le Bruxellois de 32 ans obtient ainsi son ticket pour les demi-finales du tournoi en fauteuil.

En demi-finale, Joachim Gérard affrontera le vainqueur de la rencontre entre le Britannique Gordon Reid et l'Argentin Gustavo Fernandez. Associé à Ben Weeks, le Belge retrouvera en demi-finale du double messieurs Stéphane Houdet associé à un autre Français, Nicolas Peifer. Joachim Gérard avait atteint la finale en 2016 à Melbourne où il a soulevé deux fois le trophée en double.