Comme la Belgique a connu une génération dorée sur le circuit féminin avec Justine Henin et Kim Clijsters, le Canada pourrait connaître cette même chance dans les années qui viennent avec les jeunes Denis Shapovalov (22 ans) et Félix Auger-Aliassime (21 ans) chez les hommes. Annoncés comme des joueurs à haut potentiel, le gaucher et le droitier ont déjà intégré dans leur carrière le top 10 mondial et disputé une demi-finale de Grand Chelem, à Wimbledon pour le premier et à New York pour le second.



(...)