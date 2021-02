Mertens retrouve le sourire

Elise Mertens avait quitté dimanche Melbourne Park avec un gros sentiment de frustration. Son revers face à Muchova était essentiellement de sa faute. Elle avait tout pour se qualifier pour les quarts de finale. Elle a utilisé le double pour se consoler avec sa partenaire Aryna Sabalenka. La Biélorusse nourrit également des regrets à la suite de son élimination au même stade de la compétition en simple. Elle tenait le 4-4 dans le set décisif contre Serena Williams. A 4-5 sur son service, elle a commis une double faute et deux fautes directes non provoquées pour offrir le succès à l’Américaine.

Dans ce contexte, les deux joueuses se sont concentrées sur leur dernier objectif : le double. En quart de finale, les deuxièmes têtes de série du tournoi ont battu les Japonaises Shuko Aoyama (WTA 14 en double), 33 ans, et Ena Shibahara (WTA 18 en double), 22 ans, 6-2, 6-0 en 54 minutes de jeu.

Pour rejoindre la finale, Elise Mertens, 6e joueuse du monde en double, et Aryna Sabalenka, 5e mondiale en double, devront battre l'Américaine, Nicole Melichar et la Néerlandaise Demi Schuurs (n°4), ancienne partenaire d’Elise Mertens en double.

Elise Mertens et Aryna Sabalenka comptent un titre à l’US Open en 2019 et avaient rejoint les demi-finales à Roland Garros la même année. Partenaires depuis 2019, les deux filles ont aussi remporté ensemble les tournois WTA d’Ostrava l’an dernier, d’Indian Wells et Miami en 2019.

Elise Mertens (N.18/WTA 16) a été éliminée en simple par la Tchèque Karolina Muchova (N.25/WTA 27) 7-6 (7/5), 7-5.

Osaka était pressée

La Japonaise Naomi Osaka s'est qualifiée pour les demi-finales en battant Hsieh Su Wei, 35 ans. Le match n’a duré qu’une heure et 6 minutes pour se solder sur un sévère 6-2, 6-2. La belle aventure de la Taiwanaise s’achève brutalement. Hsieh n’a jamais réussi à mettre le doute dans le jeu de la Japonaise. Osaka n’a montré aucune faiblesse à l’exception du début de match où elle a été la première à devoir effacer des balles de break. Osaka a été efficace au service par la suite. Elle a remporté 23 de ses 25 premiers services ! Il y avait un grand écart au niveau de la puissance. IL y a deux ans, Osaka remportait le titre à Melbourne. Pour Osaka, la place en finale se jouera soit contre Serena Williams, soit contre Simona Halep.