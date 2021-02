Australian Open: Osaka et Williams s’approchent du duel Tennis Carole Bouchard © D.R.

La Japonaise et l’Américaine restent en lice pour offrir la demi-finale que tout le monde attend.



Àla sortie du tableau, tout le monde avait mis une croix sur cette demi-finale potentielle entre Naomi Osaka et Serena Williams qui est ce que le tennis a de plus ressemblant à Hollywood. Le tout à une période du jeu où la WTA manque cruellement de rivalités en mode blockbuster. À la suite de leurs victoires en huitièmes de finale, il ne reste aux deux stars qu’une marche à franchir chacune pour nous offrir ce duel au sommet.



(...)