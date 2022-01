Daniil Medvedev a rejoint Rafael Nadal pour une finale très attendue, à Melbourne. Mais le Russe a perdu ses moyens, notamment en fin de deuxième set (le seul qu'il a cédé à Tsitsipas). Notamment excédé par les nombreux échanges entre le joueur grec et son coach, le n°2 mondial s'en est pris à l'arbitre, lui reprochant de ne pas faire respecter le règlement.a-t-il notamment lancé à l'arbitre au changement de côté. Allant jusqu'à hurler:L'arbitre de chaise a gardé son calme, malgré d'autres reproches:Un jeu plus tard, Medvedev perdait le set et faisait un détour par le vestiaire, l'occasion de se calmer. Mais il s'en prenait une dernière fois à l'arbitre en quittant le court:Après la balle de match, les deux hommes se sont tout de même serré la main., a reconnu Medvedev à chaud, après la rencontre.