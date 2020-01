Un vrai gentleman, ce Rafa !

Si la qualification de Rafael Nadal pour le 3e tour de l'Open d'Australie (6-3, 7-6, 6-1 contre Federico Delbonis) relève presque de l'anecdotique, on retiendra surtout de ce match une image plutôt insolite. L'Espagnol s'est ainsi montré bien embarrassé lorsqu'il a envoyé par mégarde la petite balle jaune sur une jeune ramasseuse de balle, positionnée au pied de la chaise d'arbitre. Mal à l'aise, Nadal s'est donc empressé d'aller prendre de ses nouvelles. Heureusement, la jeune fille s'en est sortie avec une grosse frayeur... et un bisou reçu de Nadal himself, qui a tenu à s'excuser.

"La balle allait vite et est partie directement sur elle. Ça m'a rappelé un mauvais souvenir il y a très longtemps à Wimbledon", a confié le numéro un mondial après le match. "Ça n'a pas dû être un bon moment à vivre pour elle. C'est une fille super courageuse." Voilà une scène qui restera, à coup sûr, comme l'une des images fortes de la quinzaine australienne.