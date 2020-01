Sofia Kenin (WTA 15), l'invitée-surprise de la finale de l'Open d'Australie 2020, a confié vendredi à Melbourne qu'elle devait une partie de sa réussite à une certaine Kim Clijsters.

L'Américaine d'origine russe, 21 ans, qui disputera sa toute première finale d'un tournoi du Grand Chelem, contre l'Espagnole Garbine Muguruza (WTA 32), a expliqué combien la Limbourgeoise avait été une source d'inspiration pour elle après l'avoir rencontrée à l'âge de 6 ans, au tournoi WTA de Miami, en 2005.

"Je n'oublierai jamais ce tour du propriétaire que j'avais pu faire à l'époque avec elle à Miami", a-t-elle raconté à Belga. "Je crois que je me rappelle de tout. J'étais tout excitée et si heureuse de pouvoir la rencontrer. Elle était une véritable idole. Et elle avait été si gentille, passant toute sa journée avec moi. Grâce à elle et à tout ce qu'elle m'a raconté, je suis devenue encore plus motivée pour arriver où je suis aujourd'hui. J'admirais la manière dont elle se comportait sur un court, le fait qu'elle n'abandonnait jamais. Et j'adorais ses grands écarts. Il faudrait que je trouve un moyen de glisser comme elle sur surface dure", a-t-elle souri.

Sofia Keninse rappelle d'ailleurs aussi avoir vu à la télévision la finale remportée par Kim Cljsters à l'Open d'Australie 2011, contre la Chinoise Li Na. Et la droitière qui vit aujourd'hui en Floride va forcément tenter de l'imiter ce samedi soir, alors qu'elle n'a pas encore perdu le moindre set dans le tournoi et a réussi l'exploit de battre Ashleigh Barty (WTA 1) en demi-finale.

"J'étais très heureuse de la victoire de Kim contre Li Na. Et je me réjouis à l'idée de la retrouver prochainement sur le circuit. J'ai même vu passer quelques tweets se demandant ce qui se passerait si je devais la rencontrer au premier tour", a-t-elle poursuivi. "Je préférerais éviter le premier tour si possible. Plus tard. Mais j'espère la revoir et entre-temps, je la remercie pour tout", a-t-elle conclu.