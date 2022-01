La semaine dernière, la Stavelotaine avait remporté le tournoi ITF de Bendigo en Australie, lui permettant de gagner 58 places au classement WTA et réintégrer le top 200. Trois tours de qualification sont à franchir pour atteindre le tableau final de l'Open d'Australie, que Bonaventure a disputé à deux reprises, en 2019 et 2020, s'inclinant à chaque fois au premier tour. Elle a aussi disputé une fois Wimbledon (2019) et l'US Open (2020).