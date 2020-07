Le pari tenté par Patrick Mouratoglou s’est révélé gagnant au niveau du show. La suite dépendra du casting et de la rentabilité.

Le pari était osé, mais l’UTS l’a en partie gagné. Lancé alors que la planète tennis ne savait pas quand le circuit reprendrait, le tournoi de l’académie Mouratoglou a vécu une exécution à la hauteur de ses ambitions. Déjà grâce à la présence de joueurs de premier plan, à l’image de Stefanos Tsitsipas, David Goffin, Matteo Berrtini et même Dominic Thiem, malgré un bref passage. Pour un tournoi sans public et sans points, tout part du casting. Ensuite, la sauce a bien pris entre les joueurs et les nouvelles règles imposées par l’UTS : les quatre quarts-temps pour un temps de jeu de quarante minutes, les cartes à lancer pour tripler ses points, priver l’adversaire d’un premier service ou encore prendre un temps de coaching ont amusé et n’ont pas irrité.