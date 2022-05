Iga Swiatek a décroché son 5e titre consécutif avec une 28e victoire de suite.

Dans un tennis féminin qui ne suit aucune logique depuis plusieurs mois, les fans de la petite balle jaune peuvent s’accrocher actuellement à une seule certitude : Iga Swiatek sera la grande favorite du prochain Roland-Garros. En finale du tournoi de Rome, la Polonaise a battu Ons Jabeur (6-2, 6-2) tout en décrochant sa 28e victoire consécutive (dont 23 sans perdre un set), son cinquième titre de suite (Doha, Indian Wells, Miami, Stuttgart, Rome) et pas des moindres puisque c’était à chaque fois des WTA 1000. La dernière défaite de la numéro un mondiale remonte au 16 février, au 2e tour à Dubaï contre la Lettone Jelena Ostapenko. Depuis l’an 2000, seules Venus Williams (35), Serena Williams (34) et Justine Henin (32) ont fait de plus longues séries de victoires.