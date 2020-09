Jeudi dernier, le club-house de la Justine Henin Academy était en effervescence devant la télévision. Pas parce qu’une Belge tentait de sortir des qualifs de Roland-Garros mais bien parce qu’une habituée des lieux brillait sur les courts parisiens. Présente dans le Brabant wallon depuis un an, la jeune Danoise (17 ans) Clara Tauson, ancienne n°1 mondiale chez les juniors, a remporté pour son premier tableau qualificatif d’un Grand Chelem ses trois matchs et fêtera ce mardi à 11 h sur le court Simonne-Mathieu son baptême du feu dans un Majeur contre l’Américaine Jennifer Brady, demi-finaliste du dernier US Open. Une belle récompense pour la 188e mondiale mais aussi pour son coach, notre compatriote Olivier Jeunehomme, directeur de la Justine Henin Academy et présent dans la capitale française.

Olivier Jeunehomme, comment a débuté la collaboration entre Clara Tauson, la Justine Henin Academy et vous-même ?