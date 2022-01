De tous les joueurs et joueuses en activité durant cette première semaine, l’Australienne Ashleigh Barty est probablement celle qui a le plus frappé les esprits.

La no 1 mondiale, qui n’avait plus été vue sur un court depuis l’US Open en septembre, a remporté le tournoi d’Adelaïde en battant en finale la Kazakhe Elena Rybakina assez sèchement (6-3, 6-2). Elle confirmait ainsi ses succès autoritaires face à Iga Swiatek et Sofia Kenin. Sa semaine avait pourtant démarré par la perte du premier set contre Coco Gauff. "La semaine a été brillante", narrait celle qui s’érige de plus en plus comme la grande patronne du circuit. "J’ai eu l’occasion de m’améliorer à chaque match. Mon service a été une véritable arme." Son revers slicé aussi.

Une seule balle de match a suffi pour lui faire gagner le 14e titre de sa carrière et la placer un peu plus dans le rôle de la favorite pour l’Australian Open.

Barty, c’est la no 1 depuis deux ans. Elle a creusé un fossé entre elle et la meute de ses poursuivantes. Elle a remporté 17 de ses 18 derniers matchs face à des adversaires du top 20.

Dans ces conditions, il est difficile de ne pas la nommer comme la no 1 au rang des favorites pour l’Australian Open. "Je me sens bien avant l’Open d’Australie. Comme toujours. Chaque préparation est unique et donc différente. Je prends ce qui vient avec la volonté de grandir."

Halep : "En grande forme"

La WTA a également sacré une autre grande joueuse dès la première semaine : Simona Halep. La Roumaine a survolé la finale du tournoi de Melbourne face à la Russe Veronika Kudermetova (6-2, 6-3). Halep, qui avait brièvement collaboré avec Thierry Van Cleemput, tourne de la plus belle des manières une année 2021 pourrie par de nombreuses blessures. Elle n’avait plus soulevé un trophée depuis 2020 ce qui l’avait fait chuter à la 20e place mondiale. Ce 23e sacre tombe à point nommé avant la première levée du Grand Chelem de la saison.

"Le corps va super bien. Je me sens bien, exposait-elle à Melbourne. J’ai eu cinq matchs difficiles et mon corps a tenu bon. Je ne me sens pas si fatiguée. Physiquement, je suis dans le bon. La confiance grandit. Je sens que j’ai le jeu pour gagner des matchs."