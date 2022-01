Sur papier, le duel entre la numéro un mondial, Ashleigh Barty et Madison Keys (51e au ranking mondial) était assez déséquilibré et cela s'est vérifié sur le terrain. L'Australienne s'est magistralement imposée face à l'Américaine en deux sets 6-1, 6-3 et s'est qualifiée pour la finale sans concéder le moindre set depuis le début du tournoi.

Barty a commencé le match de la meilleure façon possible en breakant d'entrée son adversaire. Elle a continué sur cette lancé durant toute la première manche qu'elle a conclue avec un nouveau break, sur un 6-1 sec.

En début de seconde manche, Barty s'est légèrement relachée, permettant à Keys de s'accrocher jusqu'à 3-2, moment choisi par l'Australienne pour accélérer et forcer son adversaire à commettre davantage de fautes. L'Américaine a concédé le break sur sa mise en jeu. Barty n'a pas laissé passer sa chance et n'a pas donné l'opportunité à Keys de revenir sur son service, concluant la rencontre en une petite heure.

En finale, Barty affrontera, ce samedi, Danielle Collins ou Iga Swiatek, opposées dans la seconde demi-finale.