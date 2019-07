Ashleigh Barty (WTA 1). Australienne de 23 ans. Lauréate de Roland-Garros et nouvelle reine du tennis féminin. Telle sera, ni plus ni moins, l'adversaire d'Alison Van Uytvanck (WTA 58) jeudi au deuxième tour à Wimbledon.

La native d'Ipswich, dans le Queensland, a remporté mardi son 13e match d'affilée sur le circuit en dominant, sur le Court N.1, la Chinoise Zheng Saisai (WTA 39), 6-4, 6-2.

"C'était une adversaire délicate pour un premier tour, mais je suis contente de la manière dont je me suis mise dans le match", a-t-elle confié devant la presse internationale. "Je suis montée sur le court en mode 'hakuna matata', assez détendue et prête à y aller. J'ai pu compter sur mon service dans les moments importants. Ce n'est vraiment pas quelque chose qui me tracasse. Et la place de N.1 ne m'occasionne pas de stress supplémentaire. Mon année a déjà été extraordinaire".

'Ash' Barty sait à quoi s'attendre contre Alison Van Uytvanck pour l'avoir rencontrée l'an dernier au tournoi WTA Premier 5 de Montréal. Elle s'était 7-6 (9/7), 6-2 au deuxième tour.

"J'ai déjà affronté Alison par le passé, sur dur. Mais encore jamais sur gazon", a-t-elle poursuivi. "Elle a la capacité de vous mettre en difficulté très tôt dans l'échange. Elle possède un excellent service et un premier grand coup derrière. Il sera très important pour moi de parvenir à neutraliser ses premières frappes le mieux possible et d'amener aussi beaucoup de variété dans le jeu".