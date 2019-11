Face à l'Australie: Johan Van Herck a décidé de reconduire son team victorieux contre les Colombiens.



Deux jours après sa victoire sur la Colombie (2-1), l'équipe belge de Coupe Davis rencontre l'Australie, ce mercredi soir (vers 19h, à l'issue du match de double de la rencontre entre la Grande-Bretagne et les Pays-Bas) dans son second match du groupe D de cette phase finale disputée cette semaine à Madrid. Le vainqueur sera assuré de rejoindre le Canada en quarts de finale. Le perdant pourra encore y accéder à condition de finir parmi les deux meilleurs deuxièmes des six groupes. Ce qui est loin d'être sûr pour les Belges..

C'est finalement Steve Darcis qui sera aligné face au badboy australien Nick Kyrgios pour lancer les débats. Une fameuse opposition de styles entre le Shark et le garnement du circuit qui avaient déjà livré un terrible combat (remporté en 5 sets par Kyrgios) en demi-finale de la Coupe Davis en 2017 au Palais 12 su Heysel.

Sans surprise, David Goffin devra lui se frotter au prometteur Next Gen Alex De Minaur, lauréat de trois titres cette année et pointant au 18e rang mondial à 20 ans à peine.

Quant au double, il opposera notre paire Vliegen-Gille au duo Peers-Thompson.