C'est finalement Ysaline Bonaventure, et non Alison Van Uytvanck, qui défie l'Espagnole Garbine Muguruza dans le troisième duel des barrages pour le groupe mondial I de la Fed Cup au Lange Munte de Courtrai.

Le début de match s'est révélé des plus compliqués pour la gauchère de Liège. Empilant les fautes directes, Bonaventure concédait un break d'entrée laissant filer la star espagnole à 0-3. Dans le quatrième jeu, elle devait à nouveau sauver pas moins de quatre balles de double break, avant de finalement l'emporter et stopper l'hémorragie (1-3). Muguruza allait se rasseoir en menant 1-4 sur un jeu blanc.

Plus relâchée, la Belge retrouvait ensuite ses sensations, parvenant à enchaîner pas moins de douze points victorieux consécutifs pour débreaker, confirmer et finalement recoller à 4-4. Une incroyable série pour Bonaventure qui ne s'achevait pas en si bon chemin. Dans la foulée, elle réalisait un nouveau break sur la mise en jeu ibérique, grappillant un quatrième jeu d'affilée pour mener 5-4 et servir pour le gain de la première manche.

Sur son service, Bonaventure ne tremblait pas et signait un nouveau jeu blanc (le 3e consécutif sur son service), synonyme de premier acte (6-4). Après un début de match catastrophique, Bonaventure a donc totalement renversé la tendance et entend bien imiter Flipkens qui avait fait tomber Muguruza samedi.

La deuxième manche repartait sur la même tendance que la première. Muguruza faisait la course en tête, breakant à deux reprises Bonaventure pour s'envoler à 0-4.





La Belgique joue son maintien dans le groupe mondial

Belges et Espagnoles sont à égalité, avec une victoire partout, après les deux simples joués samedi. La gauchère de Stavelot, 24 ans et 122e mondiale, a fort à faire contre Muguruza, 25 ans. La longiligne espagnole, ancienne N.1 mondiale et lauréate de Roland-Garros 2016 et de Wimbledon 2017, s'est pourtant inclinée samedi devant Kirsten Flipkens après 2h08 de match et trois sets disputés: 6-3, 4-6, 6-4.

Le quatrième simple devrait opposer, sous réserve d'un éventuel changement du capitaine belge Johan Van Herck, Flipkens (WTA 59) à Carla Suarez Navarro (WTA 27).

Samedi, Suarez Navarro s'est logiquement imposée contre Van Uytvanck en deux sets (6-3, 6-2). Un probable double décisif pourrait ensuite être disputé.