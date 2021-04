Benoît Paire ne prend plus aucun plaisir à jouer au tennis en cette période compliquée, il a eu l'occasion de l'expliquer à plusieurs reprises. Présent sur les différents tournois pour empocher quelques primes, il prend toutefois encore la peine de faire sa "spéciale" de temps à autres. A savoir péter un câble en plein match.Ce lundi, au premier tour du tour de Barcelone, c'est sur l'arbitre qu'il s'est énervé. A 5-3 en faveur de son adversaire Federico Gaio dans le 2e set (alors que Paire avait déjà laissé filer la première manche), il a vigoureusement contesté une décision de l'arbitre de chaise concernant une marque près d'une ligne avant de s'éloigner quelque peu et de cracher en direction de l'arbitre. Si celui-ci était déjà suffisamment loin pour ne pas être atteint par ce crachat, c'est la symbolique du geste qui pose problème.Les supporters du Français, eux, apprécieront au moins le fait qu'il prenne encore la peine de discuter une décision arbitrale dans le dernier jeu du match. Dans ses plus mauvais jours, Benoît Paire faisait plusieurs fautes directes volontaires pour écourter les fins de rencontres...