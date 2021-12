© D.R.







Benoît Paire est connu pour ses pétages de plomb sur les terrains. Alors, imaginez-le devoir se canaliser dans une chambre d'hôtel, lorsqu'il est en quarantaine...Malchanceux, le 46e mondial vient d'être à nouveau testé positif au Covid. De quoi le frustrer, comme il le fait savoir sur Instagram avec ce message: "Bonjour, je m'appelle Benoit Paire et pour la 250e fois je suis positif au Covid ! Franchement, j'en peux plus de votre Covid de merde !"S'il développe peu de symptômes ("J'ai le nez qui coule"), Paire souffre surtout mentalement: "Je ne me sens pas bien dans ma tête, après toutes ces quarantaines passées d'une chambre à l'autre, à l'autre bout du monde. L'année passée a été difficile et celle-ci commence de la même façon."Il interpelle également l'ATP: "C'est secondaire mais vous défendez comment les joueurs dans mon cas ?"Plusieurs joueurs ont perdu le goût du circuit, ces derniers mois, à cause de toutes les contraintes liées à la situation sanitaire. Espérons que l'Open d'Australie pourra tout de même se dérouler "normalement"...